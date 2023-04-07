Эксперимент по онлайн-продаже российского вина одобрило Правительство РФ

Российское вино в ходе эксперимента будут продавать через сайт «Почты России» с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Законопроект о проведении эксперимента в кабмине одобрили. Его внесут в Госдуму РФ в установленном порядке, сообщает РИА «Новости».

Сейчас «Почта России» готовит инфраструктуру к запуску эксперимента.

«Мы ожидаем начала эксперимента по дистанционной продаже российского вина и готовим нашу инфраструктуру к запуску», — цитирует пресс-службу компании ТАСС.

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