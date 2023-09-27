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Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marketplejs-ozon-zapustil-onlajn-prodazhu-avtomobilej
Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей
Фото freepik.com

Сейчас эта услуга доступна только для жителей Москвы и Подмосковья, однако компания планирует расширить список городов.

Особенность новой услуги заключается в том, что покупка машины будет проходить онлайн. Таким образом покупатель оплачивает полную стоимость автомобиля через интернет и подписывает договор купли-продажи уже в момент доставки.

Пока что на маркетплейсе можно приобрести лишь автомобили от ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. Однако в ближайших планах компании установить партнерство с другими автодилерами.

При покупке все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Ведомости».

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