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Депутаты Госдумы пересядут на машины российского производства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-gosdumy-peresyadut-na-mashiny-rossijskogo-proizvodstva
Депутаты Госдумы пересядут на машины российского производства
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Совет Думы 18 сентября обсудил вопрос о закреплении за депутатами автомобилей для осуществления полномочий в регионах.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Госдумы РФ.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ведомство уже начало менять автомобили, которые используются в служебных целях в Москве, по мере их списания на российский транспорт.

Уточняется, что решение о замене транспорта на отечественные марки помогут развитию российского автопрома, а бюджетные деньги останутся в стране.

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