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Евросоюз запретил россиянам въезд на личных автомобилях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/evrosoyuz-zapretil-rossiyanam-vezd-na-lichnyh-avtomobilyah
Евросоюз запретил россиянам въезд на личных автомобилях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Въезд на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, а также со смартфонами, драгоценностями и ноутбуками рассматривается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — отметили в Еврокомиссии.

Таможенный код 8703 предполагает легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек.

Россияне столкнулись с арестами машин на таможнях в Германии минувшим летом.

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — объяснили в посольстве России в Германии.

Также Еврокомиссия подчеркнула, что срок ввоза автомобиля, зарегистрированного в России, не имеет значения, сообщает РБК.

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