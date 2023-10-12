Марина Овсянникова сообщила, что ее якобы попытались отравить в Париже

Бывшая журналистка «Первого канала» и «ГТРК Кубань» сообщила в прокуратуру Парижа, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры.

Марина Овсянникова предположила, что ее попытались отравить. В связи с подозрением на возможное отравление прокуратура Парижа начала расследование.

Во французских СМИ появилась информация, что Овсянникова обнаружила на ручке своей квартиры неизвестный порошок. Эксперты исследуют найденные образцы порошка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Марина Овсянникова переехала в Краснодар из Грозного в конце 90-х годов. Она училась на факультете журналистики КубГУ, а карьеру начала на ГТРК «Кубань». По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая в те годы работала редактором информационных программ, Овсянникова «очаровала» директора ГТРК «Кубань» и стремительно получила должность, эфир, бюджетное место в университете и все, что причитается в «этих случаях».

В марте 2022 года в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» за спиной ведущей появилась сотрудница телекомпании с антивоенным плакатом. Это была бывшая кубанская журналистка Марина Овсянникова, в девичестве — Ткачук.

Читайте также: суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии за фейки про армию. Приговор журналистке вынес Басманный суд Москвы. Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в октябре прошлого года, ее объявили в международный розыск.