Накануне в СМИ появилась информация, что находящуюся в розыске за фейки про российскую армию экс-журналистку «Первого канала» и «ГТРК Кубань» Марину Овсянникову отравили возле ее квартиры во Франции с помощью неизвестного порошка, который был на ручке двери.

Однако сама Овсянникова опровергла эту информацию. По ее словам, она действительно попала в больницу и надеялась, что эта новость останется в тайне от общественности. Журналистка подчеркнула, что никакого «белого порошка» на ручке ее двери не было.

Она уточнила, что внезапно почувствовала себя плохо во время прогулки. Ей вызвали врача, а парижская полиция решила провести расследование.

«Сейчас мне гораздо лучше. Большая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении», — написала Овсянникова в соцсетях.

Марина Овсянникова переехала в Краснодар из Грозного в конце 90-х годов. Она училась на факультете журналистики КубГУ, а карьеру начала на ГТРК «Кубань». По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая в те годы работала редактором информационных программ, Овсянникова «очаровала» директора ГТРК «Кубань» и стремительно получила должность, эфир, бюджетное место в университете и все, что причитается в «этих случаях».

В марте 2022 года в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» за спиной ведущей появилась сотрудница телекомпании с антивоенным плакатом. Это была бывшая кубанская журналистка Марина Овсянникова, в девичестве — Ткачук.

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