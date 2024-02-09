Маргарита Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

Известный тележурналист из США Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал на своем сайте интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор продлился 2 часа и 7 минут.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала свое мнение об амбициях американского журналиста, прилетевшего в Москву, чтобы побеседовать с российским лидером.

«Главное, что понятно о Карлсоне из интервью — он несомненно собирается идти в большую политику. И вопросы задает именно с этой повесткой — пнуть конкурентов на будущих выборах в США. Отсюда и многочисленные попытки на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: «Да о чем говорить с этим маразматиком». И правильно делает», — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Руководитель телеканала RT подчеркнула, что главное в разговоре Такера с Путиным то, что Российская Федерация готова к мирным переговорам, но это должно происходить на условиях нашей страны, потому что победить Россию на поле боя невозможно.

Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликован на сайте Кремля. Число просмотров интервью в соцсети X на 7:30 по московскому времени превысило 50 млн.

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