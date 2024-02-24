Маргарита Симоньян возмутилась, что сову в Сочи вернут фотографу-живодеру

В Красной Поляне 23 февраля на улице Эстонской заметили мужчину с совой, который предлагал сделать с ней фото за деньги. А тех, кто отказывался, он обзывал нецензурными словами.

Сочинца с совой задержали, ему грозит до 15 суток ареста за приставание к прохожим, нецензурную брань и нелегальное предпринимательство.

Однако жителей обеспокоило именно жестокое обращение с птицей, из-за чего они и обратились в полицию, но здесь все оказалось в рамках закона — на сову у хозяина есть необходимые документы и ветеринарный паспорт, поэтому ее вернут владельцу.

Такой подход возмутил уроженку Краснодарского края, журналистку Маргариту Симоньян.

«А жестокое обращение с животными не распространяется на животных, у которых есть документы и ветпаспорт?» — написала она в своем Telegram-канале.

С Маргаритой Симоньян поспешили согласиться и подписчики.

— Вот ровно этот вопрос и возникает первым, когда видишь подобное!

— Это он таким образом самоутверждается? Хоть бы его наказали, и всех ему подобных.

— Отобрать у этого существа сову! И каким образом она у него оказалась? Кто и на каких основаниях выдал документы на нее этому живодеру?

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фотографа сняли на видео. На кадрах видно, что сова пытается улететь, но мужчина грубо тянет ее за веревку, привязанную к лапе, и дергает.