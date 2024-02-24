Фотографа-живодера с совой задержали в Сочи

В полицию в Красной Поляне 23 февраля поступило сообщение о том, что на улице Эстонской мужчина издевается над птицей и предлагает сделать с ней фото за деньги.

Фотографа сняли на видео. На кадрах видно, что сова пытается улететь, но мужчина тянет ее за веревку, привязанную к лапе.

Кроме того, мужчина не только пытался оказывать фотоуслуги, но и приставал с этим к прохожим, а также нецензурно ругался.

Фотографа задержали сотрудники полиции, сочинцу грозит до 15 суток ареста. Правоохранители собирают материалы в отношении организатора этой деятельности на улицах Сочи.

Однако, что касается совы, на нее есть все необходимые документы и ветеринарный паспорт, поэтому она будет возвращена хозяину, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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