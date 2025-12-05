Маргарита Симоньян вошла список самых влиятельных людей мира по версии FT

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей этого года по версии британской газеты Financial Times (FT).

Российская журналистка вошла в список самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры». По словам написавшей статью журналистки Юлию Иоффе, Симоньян — самый преданный посланник президента Владимира Путина и «валькирия пропаганды».

Вместе с Симоньян в номинации попали глава американской технокомпании Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, начальник Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Блез Метревели, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и американская предпринимательница Мишель Канг.

Читайте также: Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани. Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. В результате пострадали шесть человек.

Главный редактор телеканала RT обратилась к подписчикам и предложила помощь пострадавшим землякам — починить крышу или «еще что».

Подпишись, здесь всегда интересно.