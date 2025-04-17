Маргарита Симоньян восхитилась выловленной отцом на Кубани огромной рыбой

Фотографии с внушительным сомом, которую выловил Симон Саркисович Симоньян, а также кадрами из дендрологического парка «Южные культуры» в Адлерском районе города-курорта главред RT выложила в своих соцсетях.

Сейчас в южном парке как раз цветут сакура Канзан, магнолия Суланжа и церцис китайский.

«Вот такая красота в Имеретинке. Если не были — сходите обязательно», — призвала подписчиков Симоньян.

Также журналистка похвасталась аудитории своих соцсетей уловом, который поймал ее отец.

«Батя добыл», — подписала фото отца с полуметровой рыбой Симонян.

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Ростов встретил комика дождем, а в столице Кубани Павел Воля проехал по центральной улице города Красной и показал зеленые деревья, а также залитые солнцем дороги, тротуары и дома. «Всем пламенный привет из Краснодара. Тут весна! Класс», — сказал Павел Воля на видео.

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