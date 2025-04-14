Комик Павел Воля восхитился весной в Краснодаре

Юморист Павел Воля 13 апреля провел в кубанской столице сольный стендап концерт.

В своих соцсетях комик опубликовал видео, снятое из окна автомобиля — в Краснодар юморист приехал из Ростова-на-Дону, где у него также прошел большой сольный концерт. Ростов встретил комика дождем, а в столице Кубани Павел Воля проехал по центральной улице города Красной и показал зеленые деревья, а также залитые солнцем дороги, тротуары и дома.

«Всем пламенный привет из Краснодара. Тут весна! Класс», — сказал Павел Воля на видео в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в город приезжал известный певец Сергей Лазарев — он провел два больших концерта, после чего посетил парк «Краснодар» и Японский сад. Также Лазарев выложил видео с цветущими деревьями с подписью «даже не верится, что это не в Японии, а в Краснодаре». Певец отметил, он увидел Японский сад в соцсетях и решил обязательно туда сходить.