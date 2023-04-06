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Маргарита Симоньян в свой день рождения призналась, как необычно отметила его в 1996 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarita-simonyan-v-svoj-den-rozhdeniya-priznalas-kak-neobychno-otmetila-ego-v-1996-godu
Маргарита Симоньян в свой день рождения призналась, как необычно отметила его в 1996 году
Фото t.me/msimonyan

Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян 6 апреля отмечает свой 43 день рождения.

Уроженка Краснодара поделилась, как отмечала свой день рождения в 16 лет — на второй Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, которая проходила в Новгороде в 1996 году.

«Вот что можно найти в семейных архивах. А вы когда-нибудь отмечали свой день рождения на Всероссийской олимпиаде по литературе?», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

В воскресенье, 6 апреля 1996 года, школьницу ждали регистрация на олимпиаду и размещение в гостинице. Следующие три дня в ходе проведения олимпиады проводились экскурсия по Новгороду, конкурс чтецов и два тура олимпиады. Также участников ждал спектакль «Сказка из новых времен» в Малом театре и концерт классической музыки.

Всероссийская олимпиада школьников по литературе стартовала в России в 1995 году в Ярославле. В состав жюри олимпиад входили авторы популярных школьных учебников и учебных пособий, профессора, доктора и кандидаты филологических и педагогических наук.

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре в 1980 году. В 2000-х годах освещала войну в Чечне, в 2000-2001 годах была редактором информационных программ ТРК «Краснодар». В 2005 году ее назначили главным редактором Russia Today.

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