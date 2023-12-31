Маргарита Симоньян рассказала, как и откуда вырезали Киркорова после вечеринки
Российские телеканалы буквально накануне эфиров вырезали звезд, засветившихся на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, после шквала негодования жителей России.
Ситуацию прокомментировала журналист, медиаменеджер, главред RT, ИА «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян.
«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали», — заявила Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, Первый канал и «Россия 1» «перекроили» свои новогодние «огоньки», которые снимали еще месяц назад. Из праздничных шоу по секундам вырезали Филиппа Киркорова и Лолиту.
На НТВ так не получилось — артисты ведут финалы двух шоу. Поэтому переснимать или не пускать в эфир эти программы было бы прежде всего болезненно для участников конкурсов. Однако записи все равно порезали, оставив звездный хронометраж в максимально усеченном варианте.
На ТНТ, чтобы убрать Киркорова, пересняли целый кусок новогоднего фильма [речь идет о картине «Иван Васильевич меняет все», где Киркорова полностью заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым — ред.].
В окончании комментария Маргарита Симоньян предложила звездам искупить свой поступок. Она предложила артистам финансово помочь подразделениям, поддержкой которых занимается, приложив реквизиты.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что артисты и блогеры, участвовавшие в «голой» вечеринке в такое время, показывают полную оторванность от того, чем сейчас живет Россия, а потому, бойкот, по ее мнению, верное решение.