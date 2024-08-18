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Маргарита Симоньян показала урожай инжира со своего участка в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarita-simonyan-pokazala-urozhaj-inzhira-so-svoego-uchastka-v-sochi
Маргарита Симоньян показала урожай инжира со своего участка в Сочи
Фото t.me/msimonyan

Журналист, главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян вновь приоткрыла своим подписчикам в соцсетях свою домашнюю жизнь.

На своем личном канале Симоньян делится семейной жизнью, рецептами, фотографиями родственников. В частности, много контента появляется, когда она приезжает на малую родину — в Краснодарский край.

«Собираем урожай в нашем адлерском огороде», — написала Маргарита Симоньян, показав фотографии спелого инжира.

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