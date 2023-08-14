Маргарита Симоньян поделилась рецептом приготовления раков «мытых шваброй в ванной»

В своих соцсетях уроженка Краснодара, главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как готовили раков в ее семье.

«Помню, как батя приносил с рыбалки целый мешок раков. Он ловил их раскладушкой — старинным кубанским рыбацким способом. От мешка пахло непередаваемым духом Кубани, в котором были и скользкая тина, и плакучая ива у берега, и песчаный обрыв, и сам песок, с утра уже раскаленный под солнцем, и первое свидание у черной коряги на заре на затоне, и белесое небо июля над свежей стерней, и зеленая ряска лиманов, и сам мой батя, привыкший любую простуду лечить, заночевав на своей старой лодке с бутылью перченой горылки и черным хлебом», — поделилась Симоньян в Telegram.

Раков в семье мыли шваброй в ванне. В кастрюли для варки на литр воды добавляли столовую ложку соли с горкой, семена и сухие ветки старого укропа, чеснок, острый перец, зеленый болгарский перец и половину зеленого яблока. После закипания раков варили еще пять минут, после чего всю кастрюлю ставили в ванную с холодной водой на пару часов.

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