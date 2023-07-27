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Маргарита Симоньян опровергла фейк о своем появлении на пляже в Сочи с толпой охранников и «надувательницей матрасов»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarita-simonyan-oprovergla-fejk-o-svoem-poyavlenii-na-plyazhe-v-sochi-s-tolpoj-ohrannikov-i-naduvatelnitsej-matrasov
Маргарита Симоньян опровергла фейк о своем появлении на пляже в Сочи с толпой охранников и «надувательницей матрасов»
Маргарита Симоньян опровергла фейк о своем появлении на пляже в Сочи с толпой охранников и «надувательницей матрасов»

В соцсетях появились фотографии главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая отдыхала на пляже в Адлере.

Автор фото добавил, что вместе с журналисткой на пляж пришли шесть охранников, а две специально приставленные к главреду помощницы начали надувать ей матрас.

На самом деле, по словам Маргариты Симоньян, она была на отдыхе с друзьями и родственниками.

«Романа Бабяна тут приняли за моего охранника, его жену — за надувательницу матраса, а Лешу, который на самом деле надувал матрас, — за специальную женщину», — написала Симоньян в Telegram.

Также она шутливо посоветовала своему коллеге, ведущему общественно-политического ток-шоу «Своя правда» на телеканале «НТВ» Роману Бабяну подать на распространителей лжи в международный суд.

Читайте также: топ-5 правил безопасности для отдыха и жизни в Сочи опубликовала Маргарита Симоньян.

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