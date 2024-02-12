Маргарита Симоньян: интервью Путина набрало около 1 млрд просмотров

На всех платформах и языках интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону собрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, более 180 млн просмотров видео собрало только на платформе Х на английском языке.

«Я попросила коллег своих посчитать — это сложно, потому что нужно взять все языки и источники, на которых видео было опубликовано, все просмотры во этих источниках. Уверяю, что эта цифра около 1 млрд. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», — заявила Симоньян.

Она также отметила, что интервью главы государства стало самым знаковым исторически медийным событием, с ее мнением согласные многие американцы, оставляющие комментарии в соцсетях, сообщает РИА «Новости».

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