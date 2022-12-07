Марат Хуснуллин на видеоконференции обсудил восстановление Крымского моста

На Крымском мосту начали демонтировать поврежденную — левую — часть автодороги.

О том, как будут восстанавливать важнейшую переправу между регионами, обсудили на видеоконференции представители власти. Ее провел вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Сейчас разбирают аварийные пролеты моста, снимают асфальт. Новые конструкции доставляют и собирают на стапельных площадках. Завершить работы и открыть движение на этой части планируют до конца марта будущего года.

На конференции обсудили и работу паромной переправы. Сейчас через Керченский пролив ходят шесть судов — пассажирские и грузовые. В январе запустят еще один паром.

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