Марат Хуснуллин на видеоконференции обсудил восстановление Крымского моста
Общество
07.12.2022 21:31
На Крымском мосту начали демонтировать поврежденную — левую — часть автодороги.
О том, как будут восстанавливать важнейшую переправу между регионами, обсудили на видеоконференции представители власти. Ее провел вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Сейчас разбирают аварийные пролеты моста, снимают асфальт. Новые конструкции доставляют и собирают на стапельных площадках. Завершить работы и открыть движение на этой части планируют до конца марта будущего года.
На конференции обсудили и работу паромной переправы. Сейчас через Керченский пролив ходят шесть судов — пассажирские и грузовые. В январе запустят еще один паром.
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