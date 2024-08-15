Маракуйю и лемонграсс выращивает в своем саду фермер из Крымского района

В Краснодарском крае продолжает набирать обороты выращивание экзотических культур. Сегодня все чаще в хозяйствах на одном участке рядом с помидорами и огурцами можно встретить маракуйю и лемонграсс.

Сейчас маракуйя внешне зеленая, но даже когда она созреет, то свой цвет не поменяет. Понять, что экзотический фрукт готов к урожаю ― несложно.

«Плод отламывается сам, когда созревает. Опало, собрал», ― говорит фермер Александр Старков.

Семена маракуйи Александр Старков привез из Таиланда. Уже 6 лет выращивает ее у себя в саду. Сейчас на грядке более 50 кустов плода. Маракуйя имеет сочную мякоть с большим количеством семян. Для человека этот плод ― кладезь витаминов: A, E и C, также в нем содержится много кальция, калия, углеводов, каротина и железа.

«Сбор маракуйи начнется в октябре, плод пока не созрел. Лемонграсс уже готов. Время созревания 2 месяца. Стебли растения используют в кухне Юго-Восточной Азии, а листья, как заварку для чая. На вкус похож на лимон с нотками имбиря», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Лемонграсс или цимбопогон широко используется в качестве приправы к азиатской и карибской кухне. Например, том ям невозможно представить без лемонграсса. Именно он придает традиционному тайскому супу цитрусовый аромат.

«Его можно в принципе у нас выращивать. Вырос с маленькой травки», ― делится фермер.

Используют лемонграсс с давних времен и в медицине. Он положительно влияет на здоровье человека благодаря микроэлементам и витаминам.

В саду Александра Старкова можно встретить и другие растения, более знакомые. К примеру, гранат. Он пока еще зеленый, созревать начнет ближе к холодам. Есть в хозяйстве и привычные культуры: подсолнечник, кукуруза. Все они удачно прижились с экзотическими соседями.

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