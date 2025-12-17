Logo
Общество
Манул Тимоша из Московского зоопарка порадовал поклонников новым видео
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Звезда Московского зоопарка, манул по имени Тимофей, вновь привлек внимание фанатов благодаря новому ролику.

В этот раз объектом его нападения стал подвешенный пакет, после победы над которым Тимоша получил охотничий трофей.

Хищник завершил ежегодную зажировку в начале декабря, и теперь его вес составляет 6,5 кг. Однако это не мешает Тимоше ежедневно охотиться.

«Даже в своем предельном весе он вполне гармонично сложен! Когда есть необходимость, он двигается стремительно и точно, а его реакция по-прежнему остается молниеносной», — написала в своем Telegram-канале генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Читайте также: «зажировка» манула Тимофея из Московского зоопарка попала в словарь русского языка.

