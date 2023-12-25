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Мантуров: параллельный импорт решили продлить на 2024 год в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/manturov-parallelnyj-import-reshili-prodlit-na-2024-god-v-rossii
Мантуров: параллельный импорт решили продлить на 2024 год в России
Фото: epp.genproc.gov.ru

Правительство РФ приняло решение о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год, сообщил 25 декабря вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, механизм постоянно корректируется, в следующем году ожидается уменьшение номенклатуры и перечня, отметил вице-премьер.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — цитирует Дениса Мантурова РИА «Новости».

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