Мантуров: истребитель нового поколения Су-57 в ходе СВО решает многоплановые задачи
Политика
21.02.2023 10:28
Об этом вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в интервью журналистам.
«Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей», — отметил Мантуров.
Он добавил, что истребителю Су-35С нет равных в воздушных боях, проводимых в рамках специальной военной операции, а самолет Су-34 получил новые возможности, которые позволяют летчикам эффективно уничтожать наземные цели высокоточным оружием.
Вице-премьер подчеркнул, что эффективность боевого применения военных самолетов РФ прежде всего должно оценивать Министерство обороны России, сообщает «Интерфакс».
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