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Мантуров: истребитель нового поколения Су-57 в ходе СВО решает многоплановые задачи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/manturov-istrebitel-novogo-pokoleniya-su-57-v-hode-svo-reshaet-mnogoplanovye-zadachi
Мантуров: истребитель нового поколения Су-57 в ходе СВО решает многоплановые задачи
Фото Страницы Истории

Об этом вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в интервью журналистам.

«Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей», — отметил Мантуров.

Он добавил, что истребителю Су-35С нет равных в воздушных боях, проводимых в рамках специальной военной операции, а самолет Су-34 получил новые возможности, которые позволяют летчикам эффективно уничтожать наземные цели высокоточным оружием.

Вице-премьер подчеркнул, что эффективность боевого применения военных самолетов РФ прежде всего должно оценивать Министерство обороны России, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации. Об этом в Минпромторге сообщили 29 декабря.

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