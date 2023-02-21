Мантуров: истребитель нового поколения Су-57 в ходе СВО решает многоплановые задачи

Об этом вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в интервью журналистам.

«Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей», — отметил Мантуров.

Он добавил, что истребителю Су-35С нет равных в воздушных боях, проводимых в рамках специальной военной операции, а самолет Су-34 получил новые возможности, которые позволяют летчикам эффективно уничтожать наземные цели высокоточным оружием.

Вице-премьер подчеркнул, что эффективность боевого применения военных самолетов РФ прежде всего должно оценивать Министерство обороны России, сообщает «Интерфакс».

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