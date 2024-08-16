Мантуров и Кондратьев посетили заводы и военную часть в Краснодарском крае

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров 16 августа приехал на Кубань с рабочим визитом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с ним посетил ряд объектов в регионе.

Мантуров и Кондратьев посетили местное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод активно помогает бойцам специальной военной операции. Кроме того, они побывали в одной из войсковых частей. После этого вице-премьер и губернатор посетили «Абинский Электрометаллургический завод», являющийся одним из крупнейших экспортеров региона.

«Абинский Электрометаллургический завод» закупил для участников СВО новые квадроциклы, автомобильные прицепы, детекторы дронов и дизельные электростанции. Технику принял начальник штаба войск – первый заместитель командующего ВДВ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой. Как отметил Мантуров, техника найдет применение у бойцов и облегчит им работу в очень непростых условиях на фронте.

«Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив «Абинского Электрометаллургического завода» за организацию сбора этого груза. Сегодняшнее событие — лишь малая часть емкого вклада, который вносит российский социально-ответственный бизнес в достижение целей специальной военной операции», – сказал Мантуров.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Дениса Мантурова и Правительство России за поддержку экономики и промышленных предприятий Краснодарского края. Глава региона отметил, что Кубань — это не только сельское хозяйство и курорты. Край в тройке регионов РФ, лидирующих по эффективности промышленной политики.

«Сегодня самое главное – наша уверенность в победе. Благодарен руководству предприятия и каждому, кто поддерживает бойцов, помогает ее приближать. Без этой победы не будет будущего ни у кого из нас. Не сомневаюсь, что техника будет востребована, поможет нашим ребятам сохранить жизнь и выполнить все поставленные задачи», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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