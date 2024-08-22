Манипулятор с отказавшими тормозами сбил девушку и врезался в забор в Краснодаре

Авария произошла 22 августа на улице Калинина в краевом центре.

По предварительным данным, 47-летний водитель манипулятора ехал по улице Калинина от Каляева к Академика Трубилина. Он не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы.

Чтобы не выехать на перекресток и не столкнуться с другими машинами, мужчина намеренно свернул с дороги, наехал на бордюр и врезался в кирпичный забор.

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка-пешеход. Ее госпитализировали с различными травмами. По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: водитель мопеда попал в больницу после ДТП с Porsche на перекрестке в Сочи.