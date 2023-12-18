«Мандариновое ДТП» собрало пробку на трассе в Темрюкском районе
Происшествия
18.12.2023 17:31
Авария произошла днем 18 декабря на трассе между Старотитаровской и хутором Белый.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видны рассыпанные по проезжей части мандарины и внушительная автомобильная пробка.
В отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю сообщили, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо фургона, перевозившего фрукты. В результате аварии никто не пострадал.
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