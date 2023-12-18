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«Мандариновое ДТП» собрало пробку на трассе в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mandarinovoe-dtp-sobralo-probku-na-trasse-v-temryukskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
«Мандариновое ДТП» собрало пробку на трассе в Темрюкском районе
Фото t.me/temruk_info

Авария произошла днем 18 декабря на трассе между Старотитаровской и хутором Белый.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видны рассыпанные по проезжей части мандарины и внушительная автомобильная пробка.

В отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю сообщили, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо фургона, перевозившего фрукты. В результате аварии никто не пострадал.

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