«Мандариновое ДТП» собрало пробку на трассе в Темрюкском районе

Авария произошла днем 18 декабря на трассе между Старотитаровской и хутором Белый.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видны рассыпанные по проезжей части мандарины и внушительная автомобильная пробка.

В отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю сообщили, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо фургона, перевозившего фрукты. В результате аварии никто не пострадал.

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