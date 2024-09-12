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Малышева рассказала о новых рекомендациях по приему витамина D

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/malysheva-rasskazala-o-novyh-rekomendatsiyah-po-priemu-vitamina-d
Малышева рассказала о новых рекомендациях по приему витамина D
Фото unsplash.com

Специалисты разработали новые клинические правила приема и получения витамина D.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что здоровым людям не нужно регулярно следить за уровнем витамина D. Тем не менее правила для детей до года и людей с заболеваниями не поменялись.

Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что витамин D способствует формированию костей и работе нервной системы, наращиванию мышечной массы. Также он нужен для поддержания работы сердца и уровня тестостерона и кальция. При его нехватке увеличивается риск развития разных хронических заболеваний.

Малышева отметила, что без этого витамина клетки иммунитета неактивны. Его основной источник — печень трески и рыбы северных морей, в том числе сельдь и лосось. Детям рекомендуется пить обогащенное витамином D молоко, сообщает 360.ru, ссылаясь на Первый канал.

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