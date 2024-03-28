Малый и средний бизнес Кубани получил 14 млрд рублей благодаря нацпроекту

Бизнесу оказывают меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Финансовая поддержка позволяет малому и среднему бизнесу закупать сырье и комплектующие, модернизировать производства, а также запускать новые направления, отметил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в прошлом году объем льготных микрозаймов и кредитов под поручительства вырос. Так, кубанские предприниматели смогли оформить свыше 11,6 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда развития бизнеса. Помимо этого, более 2,7 млрд рублей микрозаймов по ставкам ниже банковских бизнесмены получили от Фонда микрофинансирования.

«Фонд микрофинансирования стал лидером в России по объему финподдержки и вошел в десятку сильнейших гарантийных организаций страны», — подчеркнул Кондратьев.

В Фонде действуют свыше 20 различных программ поддержки. Для пострадавших от стихии предпринимателей есть заем «Специальный ЧС», для социально ориентированных предприятий — «Социальный». У импортозамещающих, высокотехнологичных, инновационных компаний есть возможность воспользоваться программами «Промышленник» и «IT технологии», у локальных производителей востребована поддержка по программе «Сделано на Кубани». Возможности МСП увеличивают ежегодно, повышая объемы поддержки как для действующих, так и для начинающих бизнесменов, отметил глава региона.

«В 2021 году запустили уникальный проект «Школа молодого предпринимателя» и специальный микрозайм. В 2023 году ввели еще три новых вида — «Реновация», «Кино», «Бизнес молодых. Второй шаг», — рассказал губернатор.

Благодаря мерам поддержки в Белореченском районе запустили машиностроительный завод полного цикла. Это удалось с помощью займа «Импортозамещение». В результате цех значительно расширился. Кубанская компания по выпуску аэрозольной продукции обновила производство также благодаря господдержке. Ей удалось повысить производительность на 15%.

Узнать подробнее о доступных программах поддержки можно на сайте Фонда развития бизнеса, а также на интернет-портале Фонда микрофинансирования, сообщает пресс-служб администрации Краснодарского края.

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