Малолитражка сбила 8-летнего школьника в центре станицы Северской

Авария произошла в 13:00 на улице Казачья в станице Северской Северского района.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем Hyundai Getz ехал по улице Казачья в сторону улицы Орджоникидзе и сбил 8-летнего мальчика, который неожиданно вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, чтобы перейти дорогу.

Ребенок получил травмы. После осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: опрокинувшийся грузовик парализовал движение на Восточном обходе Краснодара. Авария произошла 11 апреля около 8:00 на федеральной трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 34-летний мужчина грузовика DNGF0H ехал по трассе со стороны улицы Богатырской в сторону улицы Уральской и при перестроении в правый крайний ряд не пропустил грузовой автомобиль марки FAW, за рулем которого был 24-летний водитель.

Произошло столкновение, в результате которого первый грузовик опрокинулся на правый бок. Во время аварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

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