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Малоимущим жителям Кубани предоставят выплату до 100 тыс. рублей на газификацию участка

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/maloimushhim-zhitelyam-kubani-predostavyat-vyplatu-do-100-tys-rublej-na-gazifikatsiyu-uchastka
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предложение предоставить малоимущим право на компенсацию за работы по газификации внутри участка внес на 10-й сессии ЗСК губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Депутаты поддержали его инициативу.

Выплата составляет до 100 тыс. рублей. Раньше претендовать на нее могли ветераны и инвалиды войны и боевых действий, члены их семей, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, а также многодетные семьи и пенсионеры, чей среднедушевой доход не выше двукратного прожиточного минимума.

«На компенсацию по газификации внутри участка в регионе претендовали ветераны, семьи мобилизованных и добровольцев — участников спецоперации, многодетные жители и инвалиды. Сейчас добавили в этот перечень и малоимущих. Мы исходим из возможностей и можем предоставить каждому из них по 100 тыс. рублей на эти цели», — сказал Кондратьев.

Первый замминистра труда и соцразвития края Дмитрий Ирхин сообщил, что принятые поправки в закон изменят порядок предоставления компенсации.

«До сегодняшнего дня по закону семьи могли получать только компенсацию фактически понесенных расходов, связанных с газификацией. В целях расширения возможности реализации меры соцподдержки мы предусмотрели возможность перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет газораспределительной организации», — сказал Ирхин.

Для получения компенсации нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Консультации предоставляют по телефону 8(800)55-000-55 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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