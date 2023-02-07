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Газификацию четырех населенных пунктов Успенского района завершат до конца февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazifikatsiyu-chetyreh-naselennyh-punktov-uspenskogo-rajona-zavershat-do-kontsa-fevralya
Газификацию четырех населенных пунктов Успенского района завершат до конца февраля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трубопровод подводят к селам Новоурупскому, Трехсельскому, Пантелеймоновскому и хутору Воронежскому. Работы ведутся по программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».

В настоящее время построено 13,6 км сетей из запланированных 13,8 км. Завершить работы планируют до конца февраля.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, газопровод даст возможность газифицировать 850 домов, в которых живут более 2 тыс. человек.

«Мы сможем включить эти населенные пункты в программу газификации и построить межпоселковые сети за счет краевого бюджета. А уже разводящие газопроводы будут подведены к границам земельных участков бесплатно за счет программы догазификации», — сказал Прошунин.

Всего в текущем году по краевой госпрограмме планируют построить порядка 185 км подводящих и распределительных сетей в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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