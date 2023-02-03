Мало снега: в три раза снизились цены на ски-пассы в Сочи

Горнолыжный сезон обычно стартует в первых числах декабря. В 2022 году из-за аномально теплой и бесснежной зимы открытие сезоны состоялось только в конце декабря.

После новогодних праздников прошли снегопады. Они позволили открыть большинство трасс, но сейчас снег уже начал таять, а новые снегопады — незначительные. В связи с этим в несколько раз снизилась стоимость ски-пассов и прогулочных билетов на посещение склонов горного курорта.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить уменьшение числа отдыхающих и снижения качества их отдыха вне зависимости от погоды. Для этого снизили цены на ски-пассы и прогулочные билеты на бесснежный период. Чтобы не было разочарования от катания, мы открываем только те трассы, которые действительно смогут достойно принять лыжников и сноубордистов», — сообщили в пресс-службе курорта «Газпром».

Стоимость ски-пасса снизилась с 3 тыс. 230 рублей до 999 рублей, цена на прогулочный билет с 1,5 тыс. рублей упала до 333 рублей.

«Для борьбы с недостаточным количеством снега при наступлении низких температур проводят искусственное оснежение трасс и добавляют снег с близлежащих территорий. Многие спрашивают, почему мы не включаем пушки постоянно? Все просто: ведь для запуска оснежения необходимо, чтобы была минусовая температура», — цитирует пресс-службу курорта ТАСС.

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