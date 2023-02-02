За неделю на горнолыжные курорты Сочи прибыли 3 тыс. туристов

Средняя загрузка отелей в горном кластере составляет почти 63%. Для отдыхающих работают разработанные горнолыжными курортами программы. Кроме того, для туристов доступны единые и прогулочные ски-пассы.

Ежедневно на курорте мониторинговые группы проверяют объекты потребсферы в горном кластере — за неделю проверили 69 отелей, ярмарок, пунктов питания и розничной торговли. Волонтеры координируют отдыхающих по расположению объектов, графику работ канатных дорог и транспорта.

«Отдых в Сочи должен быть для наших гостей приятным и безопасным. Именно поэтому в течение всего зимнего курортного сезона продолжает действовать городской оперативный штаб. Работа ведется круглосуточно в полном взаимодействии всех служб, что позволяет быстро и качественно решать все возникающие вопросы», — сказала заместитель главы Сочи Инна Петухова.

Безопасность жителей и гостей курорта обеспечивают наряды полиции, Росгвардии и дружинники, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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