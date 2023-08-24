Мальки в салоне: спасатели вытащили автомобиль из озера в Новороссийске

Брошенный автомобиль в озере в районе хутора Победа обнаружили местные жители.

Спасатели прибыли на место, подцепили машину тросом и вытащили при помощи УАЗа.

«При осмотре автомобиля в салоне обнаружили мальков рыб, которых добрые спасатели выпустили обратно в озеро… Как, и главное, за что, автомобиль попал в озеро не известно… Бывает и такое!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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