Мальки в салоне: спасатели вытащили автомобиль из озера в Новороссийске
Происшествия
24.08.2023 18:35
Брошенный автомобиль в озере в районе хутора Победа обнаружили местные жители.
Спасатели прибыли на место, подцепили машину тросом и вытащили при помощи УАЗа.
«При осмотре автомобиля в салоне обнаружили мальков рыб, которых добрые спасатели выпустили обратно в озеро… Как, и главное, за что, автомобиль попал в озеро не известно… Бывает и такое!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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