Маленькую девочку нашли возле памятника «Матрос с гранатой» в Новороссийске

О том, что в районе мемориала «Матрос с гранатой» нашли девочку, которая была на улице без взрослых, сообщили в соцсетях местные жители.

Ребенка привезли в отдел полиции. Правоохранители установили личность девочки и нашли ее родителей.

«Ребенок передан родителям. В данным момент инспектор по делам несовершеннолетних находится по месту проживания семьи, проводится проверка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время нахождения на улице не совершалось», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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