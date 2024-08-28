Маленькую девочку нашли возле памятника «Матрос с гранатой» в Новороссийске
Происшествия
28.08.2024 21:55
О том, что в районе мемориала «Матрос с гранатой» нашли девочку, которая была на улице без взрослых, сообщили в соцсетях местные жители.
Ребенка привезли в отдел полиции. Правоохранители установили личность девочки и нашли ее родителей.
«Ребенок передан родителям. В данным момент инспектор по делам несовершеннолетних находится по месту проживания семьи, проводится проверка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время нахождения на улице не совершалось», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.
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