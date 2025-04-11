Маленький ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе
Несчастный случай произошел в апреле в Туапсе. Ребенок получил сильные ожоги верхней части тела.
По данным Станции скорой медицинской помощи Туапсинского округа, полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш обжог лицо грудь и руки.
Пострадавшего госпитализировали. Позже его доставили доставили на лечение в Краснодар, пишет газета «Туапсинские вести» в Telegram.
Читайте также: грудничок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе. Инцидент произошел 14 января 2024 года в поселке Агой. 7-месячный младенец получил сильные ожоги всего тела.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего из Агоя в Туапсинскую больницу № 1. Скорая помощь 17 января перевезла ребенка в краевую больницу в Краснодаре для дальнейшего лечения.