Маленький ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе

Несчастный случай произошел в апреле в Туапсе. Ребенок получил сильные ожоги верхней части тела.

По данным Станции скорой медицинской помощи Туапсинского округа, полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш обжог лицо грудь и руки.

Пострадавшего госпитализировали. Позже его доставили доставили на лечение в Краснодар, пишет газета «Туапсинские вести» в Telegram.

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Бригада скорой помощи доставила пострадавшего из Агоя в Туапсинскую больницу № 1. Скорая помощь 17 января перевезла ребенка в краевую больницу в Краснодаре для дальнейшего лечения.

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