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Грудничок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/grudnichok-oprokinul-na-sebya-chajnik-s-kipyatkom-v-tuapsinskom-rajone
Грудничок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 14 января в поселке Агой. Младенец получил сильные ожоги всего тела.

«Ребенку 7 месяцев, бригада скорой помощи доставила пострадавшего из Агоя в Туапсинскую больницу № 1», — рассказал главный врач станции скорой помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Скорая помощь 17 января перевезла ребенка в краевую больницу в Краснодаре для дальнейшего лечения, пишут «Туапсинские вести».

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