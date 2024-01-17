Грудничок опрокинул на себя чайник с кипятком в Туапсинском районе

Инцидент произошел 14 января в поселке Агой. Младенец получил сильные ожоги всего тела.

«Ребенку 7 месяцев, бригада скорой помощи доставила пострадавшего из Агоя в Туапсинскую больницу № 1», — рассказал главный врач станции скорой помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Скорая помощь 17 января перевезла ребенка в краевую больницу в Краснодаре для дальнейшего лечения, пишут «Туапсинские вести».

Читайте также: собака укусила ребенка за лицо в лифте многоэтажки в Краснодаре.