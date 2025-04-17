Маленьких детей жены экс-мэра Сочи Копайгородского не пустят в СИЗО к матери

Жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской не передадут детей в следственный изолятор. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что для этого нет законных оснований.

«У нас сегодня нет процедуры, которая предусматривает помещение детей в СИЗО к матери, их невозможно с воли передать за решетку», — сказала Меркачева.

Она пояснила, что дети могут находиться с матерью в СИЗО, только если женщина была беременна на момент ареста и родила, находясь под стражей, сообщает aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой помочь разместить ее малолетних детей с ней в следственном изоляторе. У Копайгородской пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери в возрасте трех и 14 лет, а также 24-летний сын. Старший сын временно опекает своих братьев и сестер.

Член СПЧ Меркачева попросила вернуть жену экс-мэра Сочи под домашний арест, написав поручительство за нее.

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