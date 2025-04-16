Член СПЧ Меркачева попросила вернуть жену экс-мэра Сочи под домашний арест

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева написала поручительство за супругу бывшего главы Сочи Янину Копайгородскую. Жену экс-мэра курорта просят перевести под домашний арест из-за детей.

«Ко мне обратились ее близкие и адвокат, сказали, что совсем ей тяжело. Я написала поручительство ради детей. Беру на себя ответственность, пусть ее отпустят под домашний арест», — сказала Меркачева.

Член СПЧ отметила, что, согласно законодательству, будет выплачивать штраф, если Копайгородская нарушит условия домашнего ареста, сообщает aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Копайгородская, которую арестовали по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой помочь разместить ее малолетних детей с ней в следственном изоляторе.

У Копайгородской пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери в возрасте трех и 14 лет, а также 24-летний сын. Старший сын временно опекает своих братьев и сестер.

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