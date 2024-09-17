Маленькая собака напугала стадо серн в горах Кавказского заповедника

Собака своим лаем обратила стадо серн в паническое бегство.

Серны с малышами мирно паслись на склоне, но сразу после собачьего лая бежали в страхе, не разбирая дороги. Это опасно, поскольку они бегут по крутым склонам, роняя камни разного диаметра вниз, а также спотыкаясь и толкаясь. Испуганные серны не вернулись и на следующий день.

Посетителям заповедника напоминают, что приходить с собаками на заповедные территории нельзя, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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