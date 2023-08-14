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Мальчик распорол ногу арматурой, прыгая в речку в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malchik-rasporol-nogu-armaturoj-prygaya-v-rechku-v-tuapsinskom-rajone
Мальчик распорол ногу арматурой, прыгая в речку в Туапсинском районе

Инцидент произошел накануне в поселке Новомихайловском во 2-м микрорайоне.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мальчик вместе с друзьями прыгал в горную реку Нечепсухо около моста в районе почты. Он залез на край бетонной плиты, поскользнулся, зацепился ногой за арматуру и сильно поранился.

Прохожие оказали пострадавшему ребенку первую помощь и вызвали на место бригаду скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется.

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