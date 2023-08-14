Мальчик распорол ногу арматурой, прыгая в речку в Туапсинском районе
Происшествия
14.08.2023 09:45
Инцидент произошел накануне в поселке Новомихайловском во 2-м микрорайоне.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что мальчик вместе с друзьями прыгал в горную реку Нечепсухо около моста в районе почты. Он залез на край бетонной плиты, поскользнулся, зацепился ногой за арматуру и сильно поранился.
Прохожие оказали пострадавшему ребенку первую помощь и вызвали на место бригаду скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется.
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