Мальчик из Армавира стал лучше слышать благодаря акции «Доброелка»

Акция «Доброелка» проходит на Кубани. До 20 декабря у всех неравнодушных жителей региона есть возможность исполнить желания детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

У Димы Шабанова из Армавира вторая степень тугоухости. Диагноз выявили пять лет назад. Сейчас слуховые аппараты позволяют Диме слышать и чувствовать себя комфортно среди сверстников. Но так было не всегда.

«Сначала ему не привычно было, он стеснялся, но потом мы провели разговор. Сейчас все хорошо, вопросов никто не задает, все это воспринимается как все само собой разумеющееся», — делится мама Димы Шабанова Елена Шабанова.

Стали веселей и звонче игры с сестрой Аленой. Раньше ее голос было сложно распознать среди шума в ушах. Сейчас для восьмилетнего мальчика открыт целый мир.

«Пилотом хотел бы стать. Можно и машинистом — поехать на поезде во Владимир, в Петербург, Нижний Новгород. Много профессий хотел бы», — говорит подопечный фонда «Край Добра» Дмитрий Шабанов.

Он учится на пятерки в школе. Лучший на чемпионатах по самбо. Вся стена в золотых медалях, а на полках кубки за победы его футбольной команды. Как у всех детей, есть большая новогодняя мечта.

«Такие акции нужны. Нам очень приятно, что нас не забывают. Третий год подряд поздравляют. Большая благодарность сотрудникам фонда», — говорит Елена Шабанова.

«Доброелка» приносит праздник детям, которые сражаются с тяжелыми заболеваниями. Их новогодние пожелания исполняют жители региона. Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно на сайте выбрать открытку-снегиря — символа акции, где написано желание ребенка, и помочь исполнить заветную мечту.

