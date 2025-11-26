«Доброелка»: 8-летний Дима попросил у Деда Мороза билет на матч ФК «Краснодар»

Благотворительный фонд «Край Добра» традиционно перед Новым годом стремится исполнить желания детей, которым очень нужна помощь добрых людей. Среди них Дима Сербат из Староминской. Фонд собирает средства на лечение мальчика, который из-за болезни не может ходить, но при этом мечтает быть и футболистом, и музыкантом.

Каждый день — 200 вдохов для жизни. Дима Сербат уже 8 лет противостоит тяжелой болезни: мышечной дистрофии Ульриха-Бетлема. Чтобы тренировались мышцы легких, проводит ежедневные занятия на аппаратах. Мальчику в том числе тяжело спать — в любой момент его дыхание может остановиться, и тогда медицинская техника начнет дышать за него.

До трех лет Дима ходил и даже танцевал, но потом болезнь начала прогрессировать. Сейчас руки и ноги Димы не разгибаются до конца, он не может переворачиваться, стоять, ходить.

«Очень хорошо, когда занимается специалист, но я, как мама, тоже должна с ним заниматься, без этого никак. Мы разрабатываем ножки, постоянно пытаемся растянуть», — делится мама Димы Сербата Ольга Сербат.

У Ольги трое сыновей, Дима самый младший. Мама все время проводит с ним, в семье работает только папа. Диме постоянно нужны реабилитации, когда специалисты разрабатывают его мышцы, чтобы приостановить развитие болезни. Каждый раз после занятий наблюдается улучшение.

Недавно мальчик даже смог сыграть в свой любимый футбол. Дима живет уверенностью, что вырастет и будет футболистом. Терпит боль на реабилитациях только ради мечты. Он фанат двух футбольных клубов, знает состав игроков, может рассказать про самые яркие матч. Мальчик мечтает попасть на игру ФК «Краснодар», а также о пианино.

«Потому что я на нем уже умею играть, оно красиво звучит. Я когда играю — будто разрабатываю пальцы», — говорит подопечный благотворительного фонда «Край Добра» Дима Сербат.

Новогодние желания участников акции «Доброелка» самые разные, но всех ребят объединяет мечта выздороветь. Сейчас Диме нужен новый курс реабилитации. Благотворительному фонду «Край добра» необходимо собрать для Димы 400 тыс. рублей. История мальчика размещена на сайте фонда «Край добра», нужно выбрать его историю и нажать кнопку «Помочь». Также сделать пожертвование можно и на сайте акции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае начала работу традиционная предновогодняя акция «Доброелка». Каждый год она помогает исполнить желания детей, которые проходят тяжелое лечение.

