Максимальный размер больничного увеличат вдвое в России

Максимальная стоимость одного дня на больничном вырастет с 2,7 тыс. до 4,1 тыс. рублей в 2024 году, до 5,7 тыс. в 2025 году.

Зависеть размер пособия будет от страхового стажа: до 5 лет будут выплачивать 60% среднего заработка за 2 предыдущих года, от 5 до 8 — 80%, более 8 лет — 100%, но не больше максимального лимита.

Кроме того, к 2025 году вырастут и максимальные суммы пособий по беременности— с 383,2 тыс. до 794,4 тыс. рублей и по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 33,3 тыс. до 68,9 тыс. рублей. Выплаты увеличатся благодаря введению единого тарифа страховых взносов. Зависят эти пособия от среднего заработка за прошлые 2 года — 100% от зарплаты выплачивается по беременности, 40% — по уходу за ребенком.

По мнению экспертов, увеличение сумм поддержки позволит повысить качество жизни граждан, а также компенсировать последствия влияния инфляции на доходы граждан. Кроме того, новая система позволит сотрудникам, которые работают по договору гражданско-правового характера, также получать пособия по больничному, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году поднимут на 7,5% в России.