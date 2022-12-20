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Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/maksimalnuyu-vyplatu-po-bolnichnym-v-rossii-povysyat-s-1-yanvarya
Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом рассказали в Фонде социального страхования. Также появится возможность получать выплаты по больничному листу для сотрудников, работающих по договорам ГПХ.

Теперь для сотрудников со стажем более 8 лет максимальная сумма выплаты по больничному за день составит 2 тыс. 736,99 рублей, за полный месяц (31 день) — 84 тыс. 846,69 рублей. При 8-летнем стаже по больничному можно получить 100% от среднего заработка.

«Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80%», — пояснили в ФСС.

Также с 1 января сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору, смогут получать выплаты по больничным. Поправки в федеральном законе расширяют список застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности. В том числе застрахованными станут граждане, с которыми заключается договоры ГПХ на выполнение работ и оказание услуг и договоры авторского заказа.

Расчет пособий для таких сотрудников будет производиться по тем же правилам, что и для работников по трудовым договорам, сообщает «Прайм».

Читайте также: в России предложили ввести компенсации по больничным в фитнес-клубах.

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