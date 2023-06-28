Максимальную наценку на отечественные автомобили предложили установить в России

Предельная надбавка к стоимости производителя в автосалонах не должна превышать 15%.

С такой инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В пример организация привела статистику «Автостата» — средняя цена нового автомобиля за I квартал 2023 года выросла на 11%, а в прошлом году — на 20%.

В НСЗПП считают, что динамика обусловлена не только объективными причинами — автодилеры искусственно завышают стоимость автомобилей. Поэтому максимально допустимые цены на отечественные автомобили позволят снизить финальную стоимость и упорядочить ситуацию.

Также в организации отмечают другие факторы, способствующие повышению цены — высокие ставки кредитов на покупку машин, навязанные услуги и недостоверная реклама автомобилей в части их стоимости. Все это влияет на стоимость, а зачастую может увеличивать ее в два раза.

Однако дилеры с таким мнением не согласны — цены на автомобили меняются в зависимости от спроса и предложения — например, предложение становится ограниченным, из-за этого стоимость повышается. Но бывают и обратные ситуации, когда нужно выполнить план продажи, поэтому машины продают практически по себестоимости, пишут «Известия».

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