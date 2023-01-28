Максима Бондаренко переизбрали главой Приморско-Ахтарского района

Инаугурация прошла 28 января на открытой сессии Совета муниципального образования. За кандидатуру Максима Бондаренко депутаты проголосовали единогласно.

В мероприятии принял участие первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поблагодарил команду администрации города, Совета депутатов и жителей за вклад в развитие региона.

Первый замглавы края положительно оценил работу Бондаренко и отметил хорошие темпы социально-экономического развития прошлом году.

«Более 1,3 млрд рублей направлено на реализацию госпрограмм в Приморско-Ахтарском районе в прошлом году. Средства были направлены на строительство и реконструкцию социальных объектов, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий. Краевая власть оказывает и впредь будет оказывать поддержку всем муниципальным образованиям региона в решении социально-экономических задач», — сказал Галась.

По итогам прошедшего года экономика Приморско-Ахтарского района показала положительную динамику. В бюджет поступило свыше 2,1 млрд рублей. Район присоединился к национальным и региональным проектам в области образования, здравоохранения, культуры и благоустройства. В 2022 году два новых парка в станицах Бородинской и Ольгинской.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запроектировали поликлинику на 450 посещений. К строительству планируют приступить в текущем году. Кроме того, построят фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Аджановка.

В трех школах района открыли Центры образования «Точка роста». Также по региональному проекту «Культурная среда» закупили музыкальные инструменты и оборудование для Детской школы искусств. Помимо этого в муниципалитете построили бассейн и провели капремонт капитально районного ДК.

«За пять лет работы в должности главы района и в прошлом году команда Приморско-Ахтарского района успела многое сделать. Мы смогли доказать, что наш район — не окраина Краснодарского края, это его начало. Впереди предстоит большая работа по созданию новых рабочих мест, обновлению объектов ЖКХ, ремонту дорог, строительству социальных учреждений», — цитирует Бондаренко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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