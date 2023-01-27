Главой Брюховецкого района стал Сергей Ганжа

Сергей Ганжа официально вступил в должность главы Брюховецкого района 27 января. Церемония прошла в рамках сессии Совета муниципального образования.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева глава краевого департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий вручил Сергею Ганже удостоверение и поздравил его со вступлением в должность.

«В администрации Брюховецкого района на разных постах вы трудитесь более 15 лет и зарекомендовали себя как опытный управленец, хорошо знающий сильные и слабые стороны муниципалитета. В должности главы района вам предстоит решать задачи по укреплению экономического потенциала территории. Важно работать над привлечением инвестиций, наращивать перерабатывающие мощности. Ваша поддержка поможет предприятиям создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые поступления», — говорится в приветственном адресе главы Кубани.

Сергей Ганжа родился в станице Брюховецкой в 1975 году. Является выпускником КУбГАУ 1997 года по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

С 1997 года был директором ООО «Предприятие Нефтепродукт» Брюховецкого района. В период 2001 по 2004 годы занимал посты директора и замдиректора ООО «Агротехнические технологии». А также работал инженером Брюховецкого участка «Энергосбыт» ОАО «Кубаньэнерго». С 2007 года по 2011 год занимал пост главы управления экономики, прогнозирования, потребсферы и торговли администрации Брюховецкого района. После этого работал заместителем и первым заместителем главы района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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