Магнитная буря средней силы 24 июля накроет Землю

Солнечный шторм начнется утром 24 июля и продлится около 9 часов. Об этом рассказали на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Буря будет средней силы — в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).

Начало прогнозируют на 6:00, а пик волнения — с 9:00 до 12:00. Уже к 18:00 вспышки на Солнце должны прекратиться.

Последняя сильная магнитная буря произошла 16 июля. А в начале марта магнитная буря вызывала полярные сияния в нескольких регионах России.

У метеочувствительных людей во время магнитной может ухудшиться самочувствие: появятся слабость, головные боли, скачки артериального давления. Чтобы улучшить физическое состояние, медики советуют больше времени проводить на свежем воздухе, пить больше чистой воды, травяные чаи, отказаться от кофе, курения и вредной пищи.

Особое внимание здоровью стоит уделить пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

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