Магнитная буря ожидается на Земле 23 декабря
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на Солнце, начнет влиять на нашу планету с 22 декабря.
За минувшие сутки, 20 декабря, на Солнце зафиксировали девять вспышек, мощность одного из событий достигла уровня М.
В настоящее время риски крупных вспышек отсутствуют. Геомагнитная активность слабо повышена. В течение суток могут произойти кратковременные геомагнитные возмущения.
Согласно данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения магнитного поля Земли начнутся с 15:00 22 декабря. Постепенно они будут усиливаться и к полуночи 23 декабря перерастут в магнитную бурю уровня G1. Магнитная буря продлится до 9:00. Затем магнитосфера начнет успокаиваться и придет в норму к 12:00.
Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.
