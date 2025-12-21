Прямой эфир

Магнитная буря ожидается на Земле 23 декабря

Общество
Фото freepik.com

По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на Солнце, начнет влиять на нашу планету с 22 декабря.

За минувшие сутки, 20 декабря, на Солнце зафиксировали девять вспышек, мощность одного из событий достигла уровня М.

В настоящее время риски крупных вспышек отсутствуют. Геомагнитная активность слабо повышена. В течение суток могут произойти кратковременные геомагнитные возмущения.

Согласно данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения магнитного поля Земли начнутся с 15:00 22 декабря. Постепенно они будут усиливаться и к полуночи 23 декабря перерастут в магнитную бурю уровня G1. Магнитная буря продлится до 9:00. Затем магнитосфера начнет успокаиваться и придет в норму к 12:00.

Фото xras.ru

Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Читайте также: астроном Иванов объяснил, когда на Кубани лучше наблюдать метеорный поток Урсиды.

